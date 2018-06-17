(Görüntülü) Şehitlikte hüzünlü babalar günü

Cafer ZENGİN KAYSERİ, )KAYSERİ'de şehit babaları ve yakınları, Babalar Günü'nde Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette her yıl olduğu gibi yine duygusal anlar yaşandı. Kartal Bulvarı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde Babalar Günü nedeniyle hüzün vardı. Şehit düşen kınalı kuzularını ziyarete gelen babaların yanı sıra anneler, kardeşler ve çocuklar mezarların başında dua edip, bakım yaptı. Şehit yakınları, mezar taşlarını su ile yıkayıp, sildi. Duygusal anların yaşandığı şehitlikte çocukların da mezarların bakımını kendilerince yapmaları dikkatlerden kaçmadı. Şehit anne ve babaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Babalar Günü nedeniyle de evlatlarını ziyarete geldiklerini belirterek, Onlarsız bir Babalar günü daha yaşıyoruz. Vatan sağolsun. Onlar vatan kahramanları diyerek, gurur ve hüznü birlikte yaşadıklarını belirtti.