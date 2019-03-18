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(Görüntülü) Şehitler, Eskişehir'de anıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıldönümü ve Şehitler günü nedeniyle Eskişehir'de tören düzenlenirken, katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıp dua okudu. Eskişehir'deki tören Odunpazarı ilçesindeki Hava Şehitliği'nde...

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıldönümü ve Şehitler günü nedeniyle Eskişehir'de tören düzenlenirken, katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıp dua okudu. Eskişehir'deki tören Odunpazarı ilçesindeki Hava Şehitliği'nde yapıldı. Törene Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şehit yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Şahin ile Hava Yüzbaşı Ali Çevik konuşma yaparken, İl Müftüsü Bekir Gerek dua okuttu. Vali Özdemir Çakacak, Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile törene katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıp dua okudu. E

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