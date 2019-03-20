(Görüntülü) Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi açıldı



Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te Şehitkamil Belediyesi tarafından yaptırılan İbrahimli Spor Merkezi törenle açıldı.



Açılış törenine AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kamu ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. İçerisinde Basketbol ve Badminton sahasının yanı sıra Step, Aerobik, Zumba, Pilates gibi sporların yapılacağı salon, farklı seanslar ile hem erkeklere hem de kadınlara hizmet vereceği belirtildi.



4-6 yaş grubu çocukların temel spor eğitimleri alabileceği alanlarında tesiste bulunduğunu söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öğrencilerimiz yazın sıcaktan kışın soğutan spor yapamıyorlardı. Bir şekilde düzenleme yaptık ve etrafı açık olan bu pazar yerini spor salonuna çevirdik. Özellikle alt yaş grubuna yönelik 4-6 yaş çocuklarının temel eğitimler jimnastik eğitimi alabileceği ve kas gelişimlerine yardımcı olacak salonlar oluşturduk" dedi.



Konuşmaların ardından spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.