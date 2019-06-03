(Görüntülü) Şehit yakınları, evlatlarının mezar taşlarını öptü

Hüseyin KALAY/SAMSUN,() - SAMSUN'da, Ramazan Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı. Şehitlerini mezar taşlarını öpen yakınları, gözyaşlarını tutamadı.



Samsun'da, Ramazan Bayramı öncesinde arefe günü kent merkezindeki şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, şehit kabirleri başında dua etti. Şehit anneleri evlatlarının mezarlar taşlarını ve fotoğraflarını öpüp, okşadı. 2018 yılı Ağustos ayında Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven’in annesi, ablası ve kız kardeşi evlatlarının kabri başında dua etti. Kız kardeşi Büşra Güven ile 1.5 yaşındaki yeğeni Hayat Demir şehidin mezar taşındaki fotoğrafı öpüp, gözyaşı döktü.

