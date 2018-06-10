DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 16 gün önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı GATA'daki 16 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit olan Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam'ın (26) cenazesi helalik için memleketi Van'ın Erciş ilçesinde baba evine getirildi.
(Görüntülü) Şehit Uzman Onbaşı Uğur Sağlam'ın cenazesi helallik için baba evine getirildi
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 16 gün önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı GATA'daki 16 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit olan Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam'ın (26)...
10 Haziran 2018 Pazar 12:49
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