(Görüntülü) Şehit uzman onbaşı, Tokat'ta son yolculuğa uğurladı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun (22), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Silopi'deki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'nda görevli askerlerin Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı'na taşındığı zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uygun'un cenazesi, dün akşam kente getirilerek, Turhal Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. ​Yüksel (46) ve Nurullah Gazi Uygun (48) çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan şehit Yavuz Uygun'un cenazesi, bugün alınıp, helallik için Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Bu sırada anne Yüksel Uygun, 'Yavrum' diyerek, gözyaşı döktü ve fenalaştı. Bekar olan ve 7 ay önce görevine başladığı öğrenilen şehidin yakınları, burada büyük üzüntü yaşadı. Helallik alındıktan sonra şehit Uygun'un cenazesi, törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önüne getirildi. Burada Semih Uygun, şehit ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, ağladı. Belediye önündeki cenaze törenine Vali Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcı Mahmut Özer, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ile şehidin ailesi ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında baba Nurullah Gazi Uygun'un da gözyaşı döktüğü görüldü. Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı namazın ardından şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi, ilçedeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.