(Görüntülü) Şehit Uzman Çavuş Cevdet Canördek son yolculuğuna uğurlandı (2)
26 Haziran 2018 Salı 13:35
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