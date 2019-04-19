(Görüntülü) Şehit teğmen için mezun olduğu lisede şehit köşesi oluşturuldu

ZEYTİN Dalı Harekâtı'nda şehit olan Teğmen Muhammed Kır (25) için 2010 yılında mezun olduğu Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde şehit köşesi oluşturuldu.



Erzurumlu Teğmen Muhammed Kır, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nda, 15 Mart 2018 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Teğmen Kır, bir gün sonra Erzurum'daki tarihi Çifti Minareli Medrese önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi. Eşinden ayrıldığı için Kayseri'de bekar olan oğlu Muhammed Kır ile birlikte yaşayan 4 çocuk annesi Hemra Cömert yeniden Erzurum'a döndü.



Şehit Teğmen Muhammed Kır için mezun olduğu Pasinler Anadolu Lisesi'nin birinci katında şehit köşesi oluşturuldu. Şehit köşesinin açılışına anne Hemra Cömert, çocukları, İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kaya, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Uzun, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.



Kahraman oğlunun isminin mezun olduğu okulda yaşatılacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Hemra Cömert, "Allah razı olsun bunu düşünenlerden, oğlum da buna layık oldu. Ben onunla gurur duyuyorum. Çok iyi insan, iyi bir babaydı. Ailemizin büyüğü gibiydi. Tüm yük onun omuzlarındaydı. Vatan için canını verecekti, verdi. Ben sık sık gelir, burayı ziyaret ederim" diye konuştu.



Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ise "Bunun diğer okullara örnek olmasını, bu tür şeylerin yaşatılmasını istiyoruz. Biz hiçbir şekilde maddi bir şey istemiyoruz. Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Şehitlerin hatırlanmasını, anne ve babalarının elinin öpülmesini, gazileri sokakta gördüğünüzde hal ve hatırlarını sormanızı, tekerlekli sandalyenin ucundan tutmanızdır bizim isteğimiz" dedi.



Bu anlamlı günde herkesin yüreğinde değişik hisler ve duygular yaşandığını ifade eden Kaymakam Perçi ise "İşte bizi millet yapan, bizi bu dünya milletleri ailesi içinde farklı kılan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi damarlarımızdaki asil kandaki mevcudiyettir. Şehit ailemiz için söylenecek çok şey yok. Rahmetli şehidimiz ailesine ve yakınlarına şefat edecek zaten" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Kaymakam Kadir Perçi şehit annesi Hemra Cömert'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.