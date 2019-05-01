(Görüntülü) ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER YALÇIN KOCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -TAMAMI FTP'DE
01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) Prof. Dr. Pehlivanoğlu:...
- 2Prof. Dr. Pehlivanoğlu: Anne sütü laboratuvarda...
- 3Kanserle tedavide Küba yönetimi
- 4(Görüntülü) Akraba evlilikleri, Primer...
- 5Akraba evlilikleri, Primer İmmün Yetmezlik...
- 6(Görüntülü) Prof. Dr. Tayar: Uygarlığın...
- 7Prof. Dr. Tayar: Uygarlığın gelişmesini...
- 8Obezite yetişkinlerde 10 yılda yüzde...
- 9‘Hakaret etme’nin altında yatan sebepler
- 10Dr. Filiz Akın: Bahar alerjisinden korunmak...
- 1Tarım işçisi çocuklar okula devam etmek...
- 2Uğur Anadolu Lisesi, İzmit'te eğitime...
- 3Roman çocuklar okul hayatıyla tanıştı
- 44’üncü Uluslararası Yeni Medya Konferansı...
- 5Maaşını kız öğrencilere burs olarak...
- 6Lise ve üniversite öğrencileri 5’inci...
- 7Öğretmenlere, Türkçe'nin kullanımı...
- 8(Görüntülü) YÖK Başkanı Saraç: Doktoralı...
- 9YÖK Başkanı Saraç: Doktoralı insan...
- 10(Görüntülü) Prof. Dr. Nasuh Uslu: Filistinlilerin...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Ankara'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
- 2Rapor: Kripto paralara saldırıların ilk...
- 3Şehit Yalçın Koca, son yolculuğuna uğurlandı
- 4(Görüntülü) İşçiler, 1 Mayıs kutlamalarını...
- 5Karamollaoğlu: Bizim camiye karşı olmamız...
- 6(Görüntülü) ‘Turkuaz Sergi’ sanatseverlerle...
- 7UKRAYNA ORDUSU ASELSAN'IN ASKERİ TELSİZ...
- 8(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu, milli...
- 9(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu, milli...
- 10İYİ Parti'li Paçacı YSK'yı...
- 11İYİ Parti'li Paçacı YSK'yı...
- 12İYİ Parti'li Paçacı YSK'yı...
- 13(Görüntülü) Ekrem İmamoğlu Bakırköy'deki...
- 14(Görüntülü) Ekrem İmamoğlu Bakırköy'deki...
- 15Fotoğraflar//Ekrem İmamoğlu Bakırköy'deki...
- 16(Görüntülü) Üsküdar'da yangın...
- 17DHA YURT BÜLTENİ-14
- 181 Mayıs'ı Havana'da kutlayanlara...
- 19(Görüntülü) 1 Mayıs kutlamasına giden...
- 20(Görüntülü) Japonların Tarlabaşı'nda...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:59
|05:55
|13:12
|17:04
|20:09
|21:51