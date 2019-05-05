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(Görüntülü) Şehit Sözleşmeli Er, Konya'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - HAKKARİ'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış (23), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişi tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Şehidin 9...

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - HAKKARİ'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış (23), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişi tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Şehidin 9 Haziran'da evlenmeye hazırlandığı nişanlısı Hatice Girgin (25), Barış'ın hediye ettiği, adının yazılı olduğu kolyeyi tören boyunca elinde tuttu.

Hakkari'deki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçakla Konya'ya getirildi. Cenaze, ardından kara yoluyla şehidin memleketi Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'ne götürüldü. Barış ailesinin 6 çocuğundan en küçüğü olan ve 9 Kasım 2015'te sözleşmeli er olarak göreve başlayan Ethem Barış'ın cenazesi, babaevine götürülerek, helallik istendi. Şehidin cenazesi, daha sonra törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi. Cenaze törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Güven, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Barış ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 

9 HAZİRAN'DA DÜĞÜNÜ VARMIŞ

Şehidin annesi Gönül Barış ve 9 Haziran'da evlenmeye hazırlandığı nişanlısı Hatice Girgin, cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü. Geçen yılın Ekim ayında nişanlanan Hatice Girgin, Ethem Barış'ın hediye ettiği, adının yazılı olduğu kolyeyi tören boyunca elinde tuttu. Daha sonra kadın astsubay, kolyeyi Girgin'in boynuna taktı. Hatice Girgin, nişan yüzüğünü de eline alıp, öptü. Şehidin babası Memiş Barış ise cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. 

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