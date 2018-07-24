(Görüntülü) Şehit sözleşmeli er, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan (27), memleketi Elazığ’da toprağa verildi. Şehidin 2 ay önce nikah kıyıp, düğün hazırlığı yaptığı eşi Tülin Ercan, Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Yüksekova ilçesinde 10 Haziran'da terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan, tedavi gördüğü GATA’da dün şehit oldu. Şehit Fatih Ercan'ın cenazesi, askeri uçakla bugün memleketi Elazığ’a getirildi. Şehit Ercan için İzzetpaşa Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Jandarma İl Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, protokol üyeleri, şehidin babası Çimşit Ercan, akrabaları, vatandaşlar ile askeri erkan katıldı. Şehit Er Fatih Ercan'ın 2 ay önce nikahlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı eşi Tülin Ercan tabuta sarılarak ağladı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşınan Şehit Er Fatih Ercan'ın cenazesi, merkeze bağlı Yeşiltepe köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.