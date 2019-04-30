(Görüntülü) Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın naaşı memleketi Çankırı'ya uğurlandı (TÖREN KAYITLARI)
30 Nisan 2019 Salı 23:17
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