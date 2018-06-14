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(Görüntülü) Şehit pilotun ağabeyinden sitem

Nuri PİR/ADANA, ()ŞIRNAK'ta geçen yıl yüksek gerilim hatlarına takılması nedeniyle kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde, 12 askerle birlikte şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın ağabeyi Orhan Sığnak, "Bu insanların 15 saniyelik...

Nuri PİR/ADANA, ()ŞIRNAK'ta geçen yıl yüksek gerilim hatlarına takılması nedeniyle kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde, 12 askerle birlikte şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın ağabeyi Orhan Sığnak, "Bu insanların 15 saniyelik haber konusu olmaması gerekiyor. İsimlerinin yaşatılması gerekiyor" dedi. Şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın ailesi, Ramazan Bayramı arifesinde Asri Mezarlığa gelerek kabrini ziyaret edip, dualar okudu. Şehidin ağabeyi Orhan Sığnak, kardeşinin öldüğü günden bu yana bayramların buruk geçtiğini ve İstanbul?da yaşamasına rağmen tüm özel günlerde Adana'da kardeşinin mezarına geldiğini söyledi. Sığnak, "Bu insanların 15 saniyelik haber konusu olmaması gerekiyor. İsimlerinin yaşatılması gerekiyor. Kardeşim ve kara hava şehitleriyle alakalı Türkiye çapında çeşitli faaliyetler, organizasyonlar yapıyoruz. Motosiklet, bisiklet grupları tarzında sosyal aktiviteler yapan insanlarla buluşuyoruz. Bunlarla şehitlerimizi anma, hatırlamaya dönük etkinlikler yapıyoruz. Burada devletin bize ön ayak olup şehitlerin isimlerinin verilebiliyorsa isimlerinin hepsinin birer okula, kreşe, devlet kurumuna vermesi gerekiyor. Bir elmanın iki yarısı gibiydik. İkiz gibiydik. Çocukluğumdan, askeri liseye gidişine, harp okuluna gidişine, pilot oluşuna ve güneydoğuya gidişine kadar belki yüz yüze görüşmüyorduk ama telefonda hep beraberdik, kalplerimiz hep beraberdi. Tesellimiz bu insanların şehit olması, bunların cennete kavuşması" diye konuştu.

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