(Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari'de tören düzenlendi-2
14 Mayıs 2019 Salı 09:47
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