(Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı - 2
28 Haziran 2018 Perşembe 14:17
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