(Görüntülü) Şehit eşinin mezarına, 'bayram şekeri' bıraktı

SİVAS'taki Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği, acılı anne, baba, kardeş ve eşler ile doldu. Özge Peker, sabah erkenden geldiği şehitlikte, şehit eşi Komando Uzman Çavuş Furkan Peker'in (25) mezarına bayram şekerleri bıraktı.



Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki şehitlikte bayram arifesi nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehit yakınları şehitlerin mezarlarını temizleyerek, bol bol su döktü. Acılı eş, anne, bebe ve kardeşlerin acı dolu anlar yaşadığı şehitliği çok sayıda vatandaş da ziyaret etti.



'BAYRAMDA EN ÇOK ŞEKER YERDİ'



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevliyken 2018 yılında Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Komando Uzman Çavuş Furkan Peker'in(25) eşi Özge Peker de sabah erkenden şehitliğe geldi. Peker, uzun süre kenarında oturduğu eşinin mezarına yanında getirdiği şekerleri bıraktı. Peker, "Bayramda en çok şeker yerdi. En çok sevdiği şey şekerdi. Onun için bıraktım" dedi. Şehidin annesi Meral Peker ise oğlunun mezarı başında "Senin yerin orası değil yavrum. Yaktın beni yavrum" diyerek, gözyaşı döktü.



İL PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ



Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki protokol üyeleri de şehitliği ziyaret etti. Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaretinde ilk olarak Kuran-ı Kerim okundu. Vali Ayhan daha sonra şehit kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehitlik ziyaretine, Vali Ayhan'ın yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile bazı protokol üyeleri ve aileler katıldı.