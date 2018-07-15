(Görüntülü) Şehit emniyet müdürünün babası: Üzgünüm ama ülkem için seviniyorum

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanması sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, oğlunu çok özlediğini söyledi. Oğlunun gözünün önünden gitmediğini belirten Baysan, "Çok üzgünüm; ama ülkem için çok da seviniyorum" dedi. Düzce Şehitliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ziyaret edilerek, dualar okundu. Darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanması sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabri ile ailesinin evi de ziyaret edildi. Ziyarete Düzce Valisi Zülkif Dağlı, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve daire amirleri katıldı. Şehit Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, oğlunu çok özlediğini belirterek, "15 Temmuz, ülkemizin son dönemde yaşadığı en hain, en kötü günlerden biridir. Bir grup insanın, ülkeye bu ihaneti yapabileceği, teşebbüs edebileceği tahmin edilemezdi. İnsanlık dışı ihanetin bundan büyüğü olamaz. Bir insan emniyetiyle polisiyle siviliyle beraber çay içtiği komşusuna nasıl silah çeker, nasıl başkaldırır? Ben diliyorum ki ülkemiz böylesi bir gün daha yaşamasın. Gerçekten rezil ve çok adice bir kalkışmaydı; ama inanıyorum ki hepsi belalarını bulacaklar ve bulmaya başladılar" diye konuştu. 'HEP GÖZÜMÜN ÖNÜNDE' Oğlunun gözünün önünden gitmediğini kaydeden Ramazan Baysan, "Adalet mutlaka yerine gelecek ve cezalarını verecek. Bütün içtenliğimle söylüyorum; günde 10 defa, 50 defa gözümün önüne gelmediği dakika yok. Sabah kalkıyorum, o gözümde. Sabah, öğle, akşam, yatsı hep gözümün önünde. Müthiş bir duygu, nasıl ifade edeyim? Çok üzgünüm; ama ülkem için çok da seviniyorum. Bu iki taraflı bir durum. Ayrıca ben yıl dönümü nedeniyle şehit olan, yaralanan, sağ kurtulan bütün gençlerimizin annelerine, babalarına, sevgilerimi ve selamlarını gönderiyorum. Hepsinin başı sağ olsun, kalan gazilere Allah şifa versin" dedi.