(Görüntülü) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki bayraklarla donatılan kabri, vefatının 2'nci yılında ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye’nin 81 ilinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek, dua okuyor. Ziyarete gelen çocuklar ise Ömer Halisdemir'e asker selamı veriyor. 3 MİLYONU BULDU Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, 2 yılda yaklaşık 3 milyon kişinin Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini belirterek, "Ömer Halisdemir'i insanlar unutmadı. Onurunu dik duruşunu unutmadılar. 2 yıldır ziyaretler aralıksız devam ediyor. Özellikle hafta sonları gelenler fazla oluyor. Bu anlamda da herkese çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız geliyor dualarını ediyorlar. İlk senesinde 2 milyona yakın ziyaretçi gelmişti. Bu yıl da şu ana kadar gelenlerle bu sayı 3 milyonu buldu. Çünkü vatandaşlarımız akın akın geliyor. Biz de ona yakışır bir şekilde onurlu ve dik duruşumuzu elimizden geldiği kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Onun başını öne eğdirmeyeceğiz" dedi. ONUN KAHRAMANLIĞINI HERKES YAPAMAZ Ömer Halisdemir’in yaptığı şeyin ne kadar önemli olduğunu herkesin bildiğini söyleyen Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hain FETÖ darbesinin ülkemize getireceği durum belliydi. Ömer Halisdemir burada kritik bir rol oynadı. Ben soruyorum 'siz böyle şey yapabilir misiniz' yapamayız diyorlar. Herkesin yapabileceği bir hareket değil. O anda anlık karar ve anlık şeyler. Kararını veriyor ve o haini öldürüyor ve buda darbenin kaderini tamamen değiştiriyor. Biz minnettarız. Çukurkuyu halkı olarakta onun onurunu taşıdığımıza inanıyorum. Gereksiz hiçbir istekte bulunmadık. Sırf onuru, gururu rencide olmasın yattığı yerde rahat uyusun diye." 365 GÜN ZİYARETÇİ EKSİK OLMUYOR Özellikle kış dönemlerinde Türkiye’nin her yerinden vatandaşların geldiğini belirten Koçak, sözlerini şöyle tamamladı: "Yurtdışından da ziyaretçilerimiz geliyor. Özellikle yaz dönemlerinde sıla-i rahim yaptıklarında Ömer Halisdemir’in kabrine, diğer şehitlerimizin kabrine de geliyorlar. 2 yıldır Ömer Halisdemir’in kabrini vatandaşlarımız yalnız bırakmıyor."