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(Görüntülü) Şehit Astsubay'ı, çocukları asker selamıyla uğurladı

İZMİR'de SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut (40), eşi Sultan Bulut'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa...

İZMİR'de SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut (40), eşi Sultan Bulut'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Zeynep Doğa Bulut (10) ve Ahmet Bulut (5), şehit babaları, asker selamıyla sonsuzluğa uğurladı. 

19 yıllık astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut, dün İzmir'in Urla ilçesinde Uzunada Üs Komutanlığı atış alanında SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu. Eşi Sultan Bulut, şehit eşinin cenazesinin kendi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine defnedilmesini istedi. Bunun üzerine şehit Bulut'un cenazesi, bugün İzmir'de düzenlenen törenin ardın askeri uçakla Konya'ya oradan da karayoluyla Seydişehir'e götürüldü. 

 MESAİ ARKADAŞLARI TABUTUTUNUN BAŞINDA NÖBET TUTTU 

Muallimhane Camiinde düzenlene törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, ailesi, yakınları, birliğindeki mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Törende, mesai arkadaşları da şehit Bulut'un naaşı başında sırayla nöbet tuttu. 

ACILI EŞİ: CENNETTE BULUŞURUZ 

Törene katılan Sultan Bulut, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağladı. Bulut, gözyaşları içinde ''Seninle gurur duyuyorum. Cennete buluşuruz inşallah. Seni çok seviyoruz'' dedi.

Çocukları Zeynep Doğa ve Ahmet Bulut ise şehit babalarını asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı. Şehit Bulut'un cenazesi, dini ve askeri törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Seydişehir Şehitliği'ne defnedildi.
 

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