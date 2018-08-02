(Görüntülü) Şehit anne ve 10 aylık oğlunun mezarlarına ziyaretçi akını

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde önceki gün, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen astsubay eşi Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'ın, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları ziyaretçi akınına uğruyor.



Yüksekova'da önceki gün, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönüşe geçen Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı inilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Şehit anne ve bebeğinin cenazeleri dün Sivas'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninin ardından Şarkışla Şehitliği'ne defnedildi.



Şehit Nurcan Karakaya'nın babaevinin önünde taziye çadırı kuruldu. Vatandaşlar ailenin İstiklal Mahallesi'nde bulunan evine taziye ziyaretlerini sürdürüyor. Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, taziyeleri kabul etti. Eşini ve oğlunu toprağa veren ve bugün Kayseri'ye giden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın da babaevinde taziyeleri kabul ettiği bildirildi.



Şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya'nın mezarlarını çok sayıda kişi ziyaret etti. Sivas'tan ve kent dışından vatandaşlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret edip dualar okudu.



'ŞARKIŞLA AĞLIYOR, TÜRKİYE ALIYOR'



Şehit anne ve oğlunun mezarlarını ziyaret etmek için Trabzon'dan geldiğini söyleyen Ali Sepetçi, "Almanya'dan memleketimiz Trabzon'a geldik. Daha sonra bu olayı duyunca gelip 'Bir ziyaret edelim, ruhlarına dua edelim' dedik. Geldik, uğradık, üzgünüz. Öncelikle Sivas'a, Şarkışla'ya tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Terörü lanetle kınıyoruz. En başta Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. İdam istedik. Artık bunları yapsınlar. Bunların cezaları neyse versinler. Artık bebekler, anneler ağlamasın. Türkiye ağlamasın, Şarkışla ağladığı gibi. Diyecek baka bir şey yok. Üzgünüz, yüreğimizde hissediyoruz. Allah hepsinin belasını versin. Bunlara yapacağımız dua bu. Allah belalarını versin. Şu an Şarkışla ağlıyor, Türkiye alıyor" dedi. Elmas Sepetçi ise "Tüylerimiz diken diken oldu. Bir bebek, bir anne, bir yuva öldürmekle elinize ne geçiyor. Bir bebek ne yapabilir size. Sözün bittiği yer" diye konuştu.



'BİR BEBEKTEN NE İSTEYEBİLİRLER'



2005 yılında şehit olan Piyade Onbaşı Oğuz Balıkçı'nın yakını Songün Aker de, "Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bebekti bu, bir bebekten ne isteyebilirler. Caniler bunlar, katiller. Lanet olsun bu teröristleri destekleyenlere. Yeter artık. Ben de bir anneyim. Bu tarif edilemeyecek bir acı. Lanet olsun. Bir bebekle anneyi nasıl ayırdınız. Bu nasıl bir caniliktir" dedi.



Şehitlerin mezarlarını ziyaret ettikten sonra teröre lanet okuyan Peruze Karabulut (73) ise "Bebek katili bunlar. Allah bunların belalarını versin. İnşallah Cumhurbaşkanımız söz verdi. Bunların kökünü kesecek. Bunlar insan değil, cani. Kadın çocuk demiyorlar. Allah'ın belaları bunlar. Yazık günah, bak şuna, daha 25 yaşında anne ve daha 1 yaşına gelmeyen bebek bu. Yazık günah" diye konuştu.



İKİ GÜN ÖNCE BİRLİKTE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI



Bu arada, Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın soysal medya hesabından olaydan 2 gün önce oğluyla birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştığı ve gelen iyi dilek mesajlarına tek tek cevap verdiği görüldü.



