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(Görüntülü) Şehit ailelerinin hüzünlü bayramı

ANKARA'da şehit aileleri, arife günü Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek, yakınlarının kabirleri başında dua etti.   Cebeci Askeri Şehitliği, Ramazan Bayramı öncesi arife günü şehit aileleriyle doldu. Aileler, sabahın ilk...

ANKARA'da şehit aileleri, arife günü Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek, yakınlarının kabirleri başında dua etti.


 

Cebeci Askeri Şehitliği, Ramazan Bayramı öncesi arife günü şehit aileleriyle doldu. Aileler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehitliği ziyaret edip, yakınlarının kabirlerini temizledi, su döktü, çiçek koydu. Şehit yakınları, mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.


 

Hakkari Çukurca'da 1993 yılında şehit olan oğlu Ali Başpınarı'nın mezarında dua eden Abdullah Başpınar, oğlunun rüyalarına girdiğini söyleyerek, "Hiç unutamıyoruz. Tek oğlumuzdu. Allah düşmanıma vermesin böyle bir acıyı. Allah bütün askerimizi, polisimizi kazadan beladan esirgesin" dedi. Şehit babası Mustafa Kantemir de vatan için oğlunu şehit verdiğini söyleyerek, "1996 yılında Van'da şehit oldu. Her bayram geliyorum, burada oturuyorum, burada oturmasam da Türkiye’nin neresinde olursam olayım canım üstümde olduğu müddetçe oğlumu ziyarete gelirim. Cuma günleri bilhassa ziyarete çok geliyorum" diye konuştu. Şehit annesi Ayşe Karataş ise, oğlu Doğukan Karataş'ın 1998 yılında Tunceli Pülümür’de şehit olduğunu söyledi. Her bayram oğlunun mezarını ziyaret ettiğini anlatan Karataş, "Her gün 2-3 şehit geliyor. Şehit haberi aldığımızda biz aynı şeyi yaşıyoruz. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor" dedi.

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