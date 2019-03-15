(Görüntülü) Şehit ailelerinden, anne ve babalar için 'ÖTV' beklentisi Şehit ailelerinden, anne ve babalar için 'ÖTV' beklentisi

Haber-Kamera Hüsnü Ümit AVCISİVAS,() Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, evli şehit ailelerinin anne ve babalarının faizsiz konut kredisi ve araçlarda Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulmasını beklediklerini söyledi.

Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle dernek binasında basın açıklaması düzenledi. Hızal basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş dönemlerdeki taleplerin karşılanmasından dolayı teşekkür etti. Hızal, şehit ailelerinin anne ve babalarının ÖTV müjdesi beklediğini belirterek, Evli şehit ailelerimizin anne ve babalarına faizsiz konut kredisi ve binek araçlardan alınan ÖTV'den muaf tutulması, 2'nci iş hakkından ve binek araçlardan ÖTV'nin gazilerimizin de muaf tutulması, ayrıca muhtarlarımıza yapılan silah ruhsatlarında ömür boyu ruhsatı verildiği gibi, şehit aileleri ve gazilerimize de bu imkanlardan faydalanması müjdeli haberini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bekliyoruz dedi.

Hızal, Türkiye'nin dört bir yanının şehit kanlarıyla sulandığını söyleyerek, Yüz binlerce şehidin toprağa düşmesiyle Çanakkale'de muhteşem başarı, millet olma şuurunun kuvvetlenmesinde en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Vatanın değişik yörelerinden gelen isimsiz kınalı kahramanlar, Çanakkale'de ortak bir ülküyle hareket etmişler, kutlu ceddimizin emaneti olan mana yüklü topraklarımızın savunulması uğruna canlarından seve seve vazgeçmişlerdir diye konuştu.