(Görüntülü) Şehit aileleri ve gazilere yemek

Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Avşar Han'da düzenlenen yemeğe Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, vali yardımcıları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Vali Hasan Şıldak, 15 Temmuz günü darbeci general Semih Terzi'yi vuran, daha sonra Terzi'nin korumaları tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin ve Polis Özel Harekat Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan Burdurlu polis memuru Akif Altay'ın annesi Fadime Altay ile aynı masada oturdu. Yemekte konuşan Vali Hasan Şıldak, "Bundan tam 2 yıl önce devletimize, mevcudiyetimize, milletimize yönelik hain bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu saldırıyı milletçe lanetledik ve defettik. Bu millet Anadolu topraklarındaki şanlı tarihinde buna benzer saldırılara ve ihanetlere sahne oldu ama bu seferki ihanet bizi çok daha derinden yaraladı. Kendi içimizden, kardeşimiz bildiğimiz, can ciğer dost bildiğimiz insanlar bizi arkadan hançerledi. Öyle olmadı mı? Aynen bunu yaşadık. Bunun adına ister terör deyin, ister ihanet deyin her şeyden önce alçaklıktı, insanlık dışı bir davranıştı" dedi. Şıldak, şunları söyledi: "Aziz milletimiz, her zaman küllerinden tekrar dirilmeyi başaran bu şanlı millet, onurlu bir mücadele vererek sokaklarında, caddelerinde silahlı kuvvetlerimizi hiçbir zaman temsil etmeyen, onların üniforması altına sığınmış bir grup haine gerektiği şekilde haddini bildirdi. Kurtuluş Savaşı'nda yeniden doğduğumuz gibi 15 Temmuz'da da yeniden doğduk. Bu topraklar üzerinde kirli emelleri olan adı ister cemaat olsun, ister başka bir şey olsun, örgüt olsun biz bunu bünyemize alamayız, kabul edemeyiz, ayaklarımızın altına alır ezer, çiğneriz" diye konuştu. Vali Hasan Şıldak konuşmasının sonunda Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu vatan kimin" şiirini okudu. Vali Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak daha sonra şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.