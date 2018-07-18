Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

(Görüntülü) Şehit Aileleri Dernek Başkanı Hızal: Bedelli askerlik, ülkenin menfaatine olacak

SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, bedelli askerliğe olumlu baktıklarını belirterek, gazi çocuklarının ise askerlikten muaf tutulmasını istedi. Hızal, bedelli askerliğin ülkenin ve milletin menfaatine olacağını...

SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, bedelli askerliğe olumlu baktıklarını belirterek, gazi çocuklarının ise askerlikten muaf tutulmasını istedi. Hızal, bedelli askerliğin ülkenin ve milletin menfaatine olacağını söyledi.

Ak Parti tarafından bedelli askerlik ile ilgili teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Hızal çıkarılacak olan bedelli askerliğin ülkenin ve milletin menfaatine olacağını belirtti. Hızal, "Bu milletin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, profesyonel askerliğe geçiş konusunda adımların atılması bizleri memnun etmektedir. Geçtiğimiz Fırat Kalkanı'nda, Afrin Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimize alınan er ve erbaşlarımızın ne kadar tecrübeli ve donanımlı olmaları ordumuzu güçlendirmiş ve bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere korku vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin menfaatleri doğrultusunda alınacak kararların her zaman yanında olduğumuzu ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Milletimizin ve devletimizin çıkarlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızdan ve gazi meclisimizden bedenini bu vatanın bölünmez bütünlüğü için kanını ve vücudunun bir parçasını kaybeden kahraman gazilerimizin çocuklarının askerlikten de bu dönem içerisinden de muaf tutulmasını rica ediyoruz" dedi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325