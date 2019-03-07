(Görüntülü) Şehir hayatını terk edip, huzuru ormanda buldular

İstanbul'da giyim sektöründe danışmanlık yaptığı sıralarda sürmek istediği hayatın bu olmadığına karar veren Çağlar Akyıldız (28), annesi ve iki kardeşiyle birlikte dede yadigarı olan Bilecik'in Pazarcık ilçesine bağlı mezraya taşındı. Trafikte geçen saatleri, egzoz kokularını, beton yığınlarını ve mutsuz insan bakışlarından sıkıldığı için şehri terk ettiğini anlatan Akyıldız, ?İlk 2 ay elektrik, ev yok o zamanlarda zorlandık. İki ay boyunca ev yapılana kadar arabanın arkasında uyuduk. Evi tamamlayınca güzel bir hayat yaşamaya başladık' dedi.

İstanbul'u terk ederek memleketi olan Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı mezraya taşınan, burada hayatını doğaya ve hayvanlara adayan Çağlar Akyıldız, cesaretiyle birçok kişinin hayalini gerçekleştirerek ilham kaynağı oldu. İstanbul'da giyim sektöründe danışmanlık yaptığı sıralarda sürmek istediği hayatın bu olmadığına karar veren Akyıldız, annesi ve iki kardeşiyle şehrin karmaşasından kaçarak doğayla iç içe bir hayat yaşamak için dedelerinden yadigar kalan orman içindeki alana yerleşerek yeni bir hayata adım attı. Ailesi ile birlikte orman içindeki sakin ve huzur dolu yaşama adım atan Akyıldız, ilk iş olarak doğaya uygun bir ev yaptıklarını ifade etti. Beslemek için aldıkları koyunlarla beraber yeni düzenini oturtan Akyıldız, gününün büyük çoğunluğunu hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla güne başlayan Akyıldız, daha sonra dağ, bayır gezerek hayvanlarını otlatıyor.

Yaşadıkları orman hayatını 'zamanın unutulduğu yer' olarak nitelendiren Akyıldız, ?Doğma büyüme İstanbulluyum. Yaklaşık 2 senedir Bilecik'te yaşıyorum. Bundan önce kadın giyim firmasında çalışıyordum. En sonunda şehir hayatından sıkıldığımı ve şehir hayatının bana göre olmadığını fark ettim. İstanbul'daki egzoz kokusu, beton yığını, insanların mutsuz bakışları olsun, bunlardan sıkıldığımızı fark ettik. Aileme bu konuyu açtığımda onlarında buna yönelik eğilimleri olduğunu fark ettim. Oturduk bunun üzerine çok düşündük. Yaklaşık 1 yıl düşündükten sonra dede yadigarı topraklara gelmeye karar verdik. Buraya geldiğimizde hiç bir şey yoktu, hep birlikte karar verip yaptık. Hayvanlarımızı aldık daha eğlenceli bir hayat haline geldi. Şehirde olduğum zaman kasveti burada yok ettiğimi fark ettim. Üzerimizde hayvan sevgisi var, İstanbul'da bunların hiç birini yapamıyorduk. İstanbul'a 3 günlük ziyarette bile bir an önce geri dönme isteği oluyor. Buraya geldikten sonra ertelediğim kitaplarımı okumaya başladım. En son mızıkaya merak sardım onu öğrenmeye çalışıyorum dedi.

Tüm dünyanın zamanla yarıştığı, sürekli bir koşuşturmanın içinde olduğu şehirlerde herkesin sükunete ihtiyacı olduğunu belirten Çağlar Akyıldız, kuzuları, keçileri, köpekleriyle çok mutlu ve hayalini gerçekleştirdiği için de gururlu olduğunu dile getirerek, ?Doğa ile baş başa, hayvanlarla birliktesiniz. Böyle bir manzaraya uyanıp akşam böyle uyumak çok güzel bir şey. Bu durumu gören herkesten çok destek aldım. Herkesin yapmak istediği şeye cesaret ettiğimi söylediler. Genelde olumlu mesajlar aldım. İlk 2 ay elektrik, ev yok o zamanlarda zorlandık. İki ay boyunca ev yapılana kadar arabanın arkasında uyuduk. Evi tamamlayınca güzel bir hayat yaşamaya başladık. Şehirden kayıp kendimizi doğaya adadık ve kendimizi daha mutlu hissediyoruz. İnsanlar zincirlerini kırsınlar şeklinde konuştu.

Anne Ayşe Akyıldız da oğlunun aldığı kararı sonuna kadar desteklediğini söyledi. Şehirden uzaklaşmanın kendilerini daha mutlu ettiğini kaydeden anne Akyıldız, Çocuklarım köy dönmek istediler, bende onlara destek verdim. Burada çok mutluyum, evimiz yoktu şimdi evimiz var ve elektriğimizi güneş enerjisiyle kendimiz üretiyoruz. Ormandan suyumuzu getirdik. Kendi halimizde yaşıyoruz ifadelerini kullandı.