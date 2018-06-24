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(Görüntülü) Seçim öncesi sandık yemini edildi (2)

Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-Hasan YILDIRIM-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi öncesi sandık başında görevli olan memurlar sandık yemini etti. Cumhurbaşkanlığı...

Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-Hasan YILDIRIM-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi öncesi sandık başında görevli olan memurlar sandık yemini etti. Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Kadıköy'deki İstanbul Anadolu Lisesi'nde, Fatih'teki Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nde ve Beşiktaş'taki Bingül Erdem Anadolu Lisesi'nde oy verme işlemeni başmatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

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