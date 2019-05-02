Yüksel KOÇ- İstanbul - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yapılan suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sandıklarda görev alan 60 kişiyi ifadeye çağırdı. İfadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E. K.'nın da olduğu öğrenildi.
(Görüntülü) Savcılık sandık görevlilerini ifadeye çağırdı (1)
Yüksel KOÇ- İstanbul - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yapılan suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sandıklarda görev alan 60 kişiyi ifadeye çağırdı....
02 Mayıs 2019 Perşembe 11:38
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