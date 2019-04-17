(Görüntülü) Savcı Sayan'dan göçmenlere çorba ikramı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, () - AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, göçmenlerin günlük ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla otogar bahçesine çadır kurdurdu. Göçmenlere çorba ikram eden Sayan, "Bolu tarafında ekmeğe ihtiyacı olan canı çorba çeken Belediye Başkanı arkadaşlar varsa, buyursun gelsinler. Onlara da yetecek çorbamız var" dedi. Başkan Sayan'ın talimatıyla Ağrı Otogarı bahçesine kurdurulan çadırda, sayıları bine yaklaşan göçmenlere düzenli olarak sıcak çorba ve ekmek ikramı yapılıyor. Göçmenlere çorba dağıtan ve aynı sofrada çorba içen Sayan, çadırın sürekli kurulu halde kalacağını belirtti. Savcı Sayan, göçmenlerin günlerini rahat bir şekilde geçirmelerini istediğini belirterek şunları söyledi: "Bugün burada mülteci konumunda olan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş’ten gelen kardeşlerimiz var. Ağrı Otogarı'nda kalıyorlardı. Dün itibari ile çadır kurduk, bundan sonra bu çadırda kalacaklar. Çorba, ekmek ve su ikram ederek kardeşlerimizin rahat bir şekilde günlerini geçirmelerini sağlayacağız. Bunlar bizim kardeşlerimiz, misafirlerimiz. Allah kimseyi vatanından, toprağından etmesin. Bunlar mecburi bir şekilde buraya gelmiş olabilirler. Bizim görevimiz onları dışlamak, onları ekmeksiz bırakmak değil. Bizim görevimiz Ağrı halkıyla birlikte onları doyurmak, onları misafir etmek. Ben Ağrı halkına da teşekkür ediyorum, buradaki mülteci kardeşlerimizi kucaklamışlar, herkes elinden gelen desteği yapıyor. Biz de belediye olarak çadırımızı kurduk. Çorbamız sıcak bir şekilde kaynıyor. Buradaki kardeşlerimize ikram ediliyor. Ben de bugün onlarla birlikte çorba içip aynı ekmeği bölüştüm. Bölmeye çalıştığımız ekmek Ağrı halkının ekmeğidir. Allah’ın verdiği bir ekmektir. Belki bazıları rahatsız olabilir ama biz Ağrılılar ailemizden, inancımızdan, vicdanımızdan almış olduğumuz edep gereği ekmeğimizi kardeşlerimizle bölüşmeye devam edeceğiz." Savcı Sayan, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler'e belediye olarak yardım yapmayacaklarını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a gönderme yaparak, "Ekmeğe ihtiyacı belediye başkanı arkadaşlar varsa ya da canı çorba çeken Bolu tarafında Belediye Başkanı arkadaşlar varsa, buyursun gelsinler. Onlara da yetecek çorbamız var. Biz onlara da gereken çorbayı ikram ederiz. Ağrı halkı, Bolu Belediye Başkanı'na güzel bir çorba ikram eder o da buradan aldığı tat ile Bolu’daki mülteci kardeşlerimizi mağdur etmez. Biz ensarız, bunlar muhacirdir. Terbiyemiz, görgümüz, inancımız budur. Müslümanlığın gereği budur. Bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.