(Görüntülü) 'Savaşta ölmemek için kaçtı, burada öldü'

Adana'da, trafikte çıkan tartışmada başına parke taşıyla vurularak öldürülen Suriyeli Hüsamettin Hacı'nın (34) ablası Sabah Hacı, "Kardeşim savaştan ölmemek için kaçtı ama burada öldü" dedi.

Olay, 9 Şubat'ta Seyhan İlçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat G.(20), Naim İnal T. (34) elekritikli sepetli motosikleti hızlı kullandığı için Hüsamettin Hacı, babası Velit Hacı (54) ve beraberindeki Mohammad Shalhamı (24) ve Muhammed Sahric (27) ile tartıştı. Sözlü kavganın büyümesi üzerine, Murat G. Hüsamettin Hacı'nın başına yerdeki parke taşıyla vurdu. Yaralanan Hüsamettin Hacı ise, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışan şüphelileri yakaladı. Mahkemeye sevk edilen Murat G. tutuklanırken Naim İnal T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hüsamettin Hacı'nın ise sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Hüsamettin Hacı'nın ablası evli ve bir çocuk babası olduğu belirten abla Sabah Hacı ise, " Kardeşim ölmemek için savaştan kaçtı ama burada öldü" dedi. Hüsamettin Hacı'nın cenazesinin yapılacak olan otopsisinin ardından defnedileceği öğrenildi.