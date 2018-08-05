(Görüntülü) Saroz sahilinde gündüz deniz, akşam konser keyfi 2

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Erikli sahilinde düzenlenen Trakya Müzik Festivali'ne katılan binlerce kişi, gündüz köpük banyosu ve denizin keyfini çıkarırken, gece ise ünlü sanatçıların konserleriyle gönüllerince eğlendi. Dün gece sahneye çıkan Haluk Levent 2004 yılında 12 saatlik protesto eylemini hatırlatarak, Saros Sazlıdere sahiline yapılması planlanan gemi iskelesi projesine tepki olarak 15 saat aralıksız konser vereceğini açıkladı.



Keşan'ın Erikli köyü sahilinde geçen Cuma günü başlayan Trakya Müzik Festivali'ne Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin yanı sıra İstanbul ile diğer çevre illerden gelen binlerce kişi katıldı. Çadırlarda ve otellerde kalan katılımcılar, gündüz Saroz Körfezinin temiz suları ve güneşin tadını çıkarıp, köpük banyosu ile gönüllerince eğlendi. Gençlerin eğlencesi drone ile havadan görüntülenirken, eğlence etkinlikleri Antalya ve Bodrum'u aratmadı.



HALUK LEVENT 15 SAATLİK PROTESTO KONSERİ VERECEK



Trakya Müzik festivalinin ikinci gecesinde Manuş Baba, Haluk Levent, Moğollar ve Duman grubu sahne aldı. Manuş Baba konserinde sahneye davet ettiği iki kişiyle roman havası oynadı. Ünlü sanatçı Haluk Levent konseri öncesinde ise sahildeki konser alanında toplanan binlerce kişi, dev Türk bayrağını elleri üzerinde gezdirdi. Levent'in konserini kızı Ela da sahne önünden izledi.



2004 yılında Saros Körfezi'ne yapılmak istenen Trans Trakya Petrol Boru hattı projesine tepki olarak 12 saat 5 dakikalık konser verdiğini hatırlatan Haluk Levent, yine Erikli Sazlıdere sahiline gemi iskelesi yapılmasının planlandığını söyledi. 26-27 Mayıs tarihinde Edirne Valiliği'nden izin aldıkları taktirde, 'Saroz Çevre Komitesi' ile birlikte Saroz'a yapılması düşünülen liman ve santrallere tepki olarak 15 saat konser vereceğini açıklayan Haluk Levent, "Ben ve grubum 2004 yılında Saroz'a 'Trans Trakya' projesinin iptali için ekip arkadaşlarımla birlikte burada 12 saat 5 dakika rekor konser vermiştik. Şimdi daha büyük tehlike var. Dünyanın en güzel sahili, Türkiye'nin en temiz denizi. Yakında buralara limanlar yapılacak. Maalesef arkasından santraller gelecek. Az önce Saroz'un çevre komitesinden arkadaşlarla görüştüm, eğer izin alınabilirse, bu ayın 26-27'sinde bir miting düzenleyecek. Eğer izin alınırsa, ona katılmanızı istiyorum. Ben o gün 12 saat 5 dakikalık rekor konseri, 15 saate çıkarmak istiyorum" dedi.



Açıklamalarının ardından konserine devam eden Haluk Levent hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü sahilinde, BOTAŞ tarafından yapılması planlanan yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) ve Kara Boru Hattı Projesi için alınan acele kamulaştırma kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dünkü Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.



CAHİT BERKAY'A DOĞUM GÜNÜ SÜPRİZİ



Haluk Levent'in ardından sahneye çıkan Moğollar grubuna ise 50'nci kuruluş yıldönümü ve Cahit Berkay'ın 72'nci yaş günü nedeniyle festivali düzenleyen Aziz Gül tarafından doğum günü pastası sürprizi yapıldı. Sahnede şarkı söyledikleri sırada Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca tarafından anons edilmesiyle sahneye gelen pastayı üfleyen Cahit Berkay, gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü sanatçının 6 yaşındaki çocukluk fotoğrafının yansıtılmasıyla yapılan kutlamada, "Bu duyguyu tarif edebilmek yetenek istiyor, güç istiyor. Evet bu benim 6 yaşındaki halim. Şu an 72 bitti. 50 yıldır sahnelerdeyim, 50 yıl daha sahnede kalmaya devam edeceğim. Sürpriz doğum gün için çok teşekkür ederim" dedi. Gecenin son konserinde ise Duman grubu sevenlerini söyledikleri şarkılarla coşturdu.



Festivalin son gecesinde Yeni Türkü, Manga ve Kenan Doğulu sahneye çıkacak.