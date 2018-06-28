(Görüntülü) Şarköy'de fırtına çatıları uçurdu, zeytin ağaçlarını devirdi - 2
28 Haziran 2018 Perşembe 23:40
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