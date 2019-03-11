(Görüntülü) Sarıyerli gençler sporla buluşacak

İSTANBUL,()-AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Kazım Karabekir Mahallesi’nde düzenlenen kahvaltılı programda kadınlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bayraktar, “İlk işimiz Sarıyer’imizdeki bütün okulların bahçesine kapalı spor salonu yapmak ve bunu da başlattık” dedi. Sarıyer Belediye Başkan Adayı Bayraktar, Kazım Karabekir Mahallesi’nde düzenlenen kahvaltılı programda kadınlarla buluştu. Çok sayıda kadının katıldığı programda açıklamalarda bulunan Bayraktar, Sarıyer’deki projelerini açıklayarak, kadınların sorularını da yanıtladı. “Sarıyer’i İstanbul’un merkezi yapacağız. Artık Sarıyer’den İstanbul’a değil, İstanbul’un merkezini Sarıyer’e taşıyacağız" ifadelerini kullanan Bayraktar, "Gençlikle ilgili gerçekten endişelerimiz var. Gençliğe yatırım yapmamız gerekiyor ve derhal harekete geçeceğiz. İlk işimiz Sarıyer’imizdeki bütün okulların bahçesine kapalı spor salonu yapmak ve bunu da başlattık. Bütün çalışmaları yaptık. Tüm ölçümler yapıldı. İstinye Anadolu Lisesi ve Sarıyer Merkezdeki ortaokulların bahçesine kapalı spor salonla inşaatını başlattık. Eğitim seminer salonlarındaki kapalı spor salonları ve 220 öğrencimizin yatılı kalabileceği muhteşem bir kampı Sarıyer’imize kazandırdık. Türkiye’de eşi benzeri yok, dünyadada sayılı kamplar arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.