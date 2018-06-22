(Görüntülü) Sarıyer'de yağmur etkili oldu

Hasan YILDIRIM- Özgür EREN- Hakan KAYA- Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () SARIYER'de öğleden sonra aniden bastıran yağmur etkili oldu. TEM otoyolu yan yolda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintilerinden güçlükle geçti. Yağmura yakalanan motosiklet sürücüleri de köprü altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Taksim'de ise günlük güneşlik bir hava vardı.