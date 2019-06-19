(Görüntülü) SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI (2 ek görüntü )
19 Haziran 2019 Çarşamba 10:19
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