Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-SARIYER'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde geçen hafta meydana geldi. Bir otomobil, dört yol ayrımında önüne çıkan motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücünün taktığı kask da başından çıkarak fırladı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Görüntülü) Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kamerada
Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-SARIYER'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde geçen...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:54
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.