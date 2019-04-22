(Görüntülü) SARIYER'DE "DUR" İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ POLİSE ÇARPTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul





Sarıyer'de bir kadının lüks bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Otomobil Bahçeköy civarında ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ancak sürücü kaçmaya çalışırken bir polis memuruna çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.





Olay saat 02.00 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Bir kadının zorla lüks bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, Bahçeköy civarında kurulan kontrol noktasında içinde biri kadın üç kişinin bulunduğu 34 NJ 5049 plakalı şüpheli aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü önce durdu. Araçta bulunan kadın ve bir erkek şahsın inmesinin ardından sürücü geri geri kaçmaya başladı.





KAÇMAK İSTERKEN POLİS MEMURUNA ÇARPTI





Bu sırada otomobilin arka kısmında bulunan polis memuruna çarpan otomobil olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Otomobilin kaçması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.





BELGRAD ORMANINDA KOVALAMACA YAŞANDI





Bahçeköy'den çıkarak Belgrad Ormanı'na kaçan otomobil ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Bahçeköy Yolu üzerinde polisin açtığı ateş nedeniyle lastikleri patlayan otomobili terk eden şüpheli ormanlık alanda kayıplara karıştı.





ORMANLIK ALANDA KAÇAN ŞÜPHELİ ARANDI





Aracın terk edilmiş olarak bulunması üzerine polis ekipleri şüphelinin kaçabileceği ormanlık alanlarda arama yaptı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen şüpheli bulunamadı.





HASTANEYE KALDIRILAN POLİS MEMURUNUN DURUMU AĞIR





Kaçan sürücünün çarptığı polis memuru olay yerine gelen ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ilk kontrol noktasında araçtan inen biri kadın iki kişi polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.