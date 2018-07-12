Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

(Görüntülü) Sarıcakaya'da 200 keklik doğaya salındı

ESKİŞEHİR'in Sarıcıkaya ilçesinde, 200 keklik doğaya salındı. Sarıcakaya Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Park Şefliği, yaban hayata destek olmak amacıyla keklik salımı gerçekleştirdi. Sarıcakaya Belediye...

ESKİŞEHİR'in Sarıcıkaya ilçesinde, 200 keklik doğaya salındı. Sarıcakaya Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Park Şefliği, yaban hayata destek olmak amacıyla keklik salımı gerçekleştirdi. Sarıcakaya Belediye Başkan Vekili Ekrem Keskin, Başkan Yardımcısı Cengiz Kenar, Milli Park Şefi Turan Tosun, Orman Muhafaza Memuru Hüseyin Elden'in katılımıyla sabah erken saatlerde 200 keklik Mayıslar Mahallesi Kızılçam mevkii ile İğdir Mahallesi'ne götürüldü. Keklikler daha sonra doğaya salındı. Bölgede av yasağı da getirildi. Belediye Başkan Vekili Ekrem Keskin, "Aslında avcı, doğayı bitiren değil aynı zamanda yaşatmasını sevendir. En büyük üretim doğaya salmakla değil, doğayı korumakla başlıyor" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325