(Görüntülü) Sarıcakaya'da 200 keklik doğaya salındı

ESKİŞEHİR'in Sarıcıkaya ilçesinde, 200 keklik doğaya salındı. Sarıcakaya Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Park Şefliği, yaban hayata destek olmak amacıyla keklik salımı gerçekleştirdi. Sarıcakaya Belediye Başkan Vekili Ekrem Keskin, Başkan Yardımcısı Cengiz Kenar, Milli Park Şefi Turan Tosun, Orman Muhafaza Memuru Hüseyin Elden'in katılımıyla sabah erken saatlerde 200 keklik Mayıslar Mahallesi Kızılçam mevkii ile İğdir Mahallesi'ne götürüldü. Keklikler daha sonra doğaya salındı. Bölgede av yasağı da getirildi. Belediye Başkan Vekili Ekrem Keskin, "Aslında avcı, doğayı bitiren değil aynı zamanda yaşatmasını sevendir. En büyük üretim doğaya salmakla değil, doğayı korumakla başlıyor" dedi.