ANKARA'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü yol kenarında bulunan otomatik bariyerlere çarparak durdu. Olay Kızılay, Kültür Mahallesi, Kızılırmak Cd. No:36 önünde gerçekleşti. Saat 02:00 sularında meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen 06 DC 4047 plakalı aracın sürücüsü yol kenarında bulunan otomatik bariyerlere çarparak durdu. Üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan şahıs olay yerine gelen polis ekiplerince hastaneye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
(Görüntülü) Sarhoş Sürücü Otomatik Bariyerlere Çarptı
ANKARA'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü yol kenarında bulunan otomatik bariyerlere çarparak durdu. Olay Kızılay, Kültür Mahallesi, Kızılırmak Cd. No:36 önünde gerçekleşti. Saat 02:00 sularında meydana gelen olayda alkollü olduğu...
05 Mayıs 2019 Pazar 10:43
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