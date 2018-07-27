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(Görüntülü) SARAY'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA SEBEP OLDU

TEKİRDAĞ?ın Saray ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev, işyeri ve kümesi su bastı, tavuk ve horozlar telef oldu. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu Saray'da, öğle saatlerinde etkisini arttıran...

TEKİRDAĞ?ın Saray ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev, işyeri ve kümesi su bastı, tavuk ve horozlar telef oldu.
Hava sıcaklığının 23 derece olduğu Saray'da, öğle saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bir anne ise çocuğunu yağan yağmurdan üzerine poşet örterek korumaya çalıştı.
Yağış özellikle Çukuryurt Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev, işyeri ve kümesler sular altında kalırken, birçok tavuk ve horoz telef oldu. Yardım için bölgeye giden Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı da çukura düştü. Araç, iş makineleriyle kurtarıldı. Evinde mahsur kalan 1 kişi de kepçe yardımıyla tahliye edildi. Bölgedeki tarım arazileri de sular altında kaldı.  
Mahalle sakinlerinden Birol Bilgin, geçen hafta yağan yağmur sonrası da benzer bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ancak belediyenin önlem almadığını belirterek, eşyalarının sel sularından zarar gördüğünü söyledi. Bölgeye sevk edilen belediyeye ait çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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