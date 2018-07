(Görüntülü) "Saraçhane 15 Temmuz anıtı" açıldı (Havadan )

Özgür Deniz KAYA-Ersan SAN-Hüseyin ÇAKMAK-Gökhan Çelik-Cem Dağıstanlı / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) 15 Temmuz darbe girişiminde Saraçhane'deki başkanlık binası önündeki süs havuzundan abdest alanlar için “Saraçhane 15 Temmuz Anıtı"nın açılışı yapıldı. Garipçe ve Çatalca'da 15 Temmuz şehitleri adına hatıra ormanı açılışları ise canlı yayın bağlantısı ile gerçekleşti. “Saraçhane 15 Temmuz Anıtı", İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı. Garipçe ve Çatalca'da 15 Temmuz şehitleri adına hatıra ormanı açılışları ise Saraçhane'deki törenle eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantısı ile gerçekleşti. "İNŞALLAH İÇİMİZDEN BİR DAHA BÖYLE HAİNLERİN ÇIKMASINA ENGEL OLACAK" Törende konuşan İBB Başkanı Uysal, 15 Temmuz gecesi en yoğun çatışmalardan birisinin Saraçhane'de yaşandığını belirterek, "Burada hedef neydi? Büyükşehir belediyesiydi; milletin seçtiği yöneticilerdi. Ama milletimiz seçtiği o yöneticilere, hükümete, iktidarına, devletine sahip çıktı" dedi. Uysal, "Bu anıt gelecek nesillere 15 Temmuz’daki milletimizin kahramanlığını olduğu kadar 15 Temmuz’daki hainliğin büyüklüğünü de gelecek nesillere aktaracak. İnşallah içimizden bir daha böyle hainlerin çıkmasına engel olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu. "EĞİTİM MATERYALİ OLARAK DA GÖRMEMİZ LAZIM" İstanbul Valisi Vasip Şahin ise konuşmasında, "Belediyemizin anıtlaştırdığı o günün sahnesini, inşallah böyle bir eğitim materyali olarak da görmemiz lazım. Bu tür sembolleri çoğaltmamız lazım. Bundan sonra bu inancın, bilincin artırılması ve yerleştirilmesi noktasında sanatçılarımıza, şairlerimize, ediplerimize ve tarihçilerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Bu kahramanlığın çok güzel filmleri, belgeselleri çok kaliteli ve detaylı bir şekilde yapılmalı" ifadelerini kullandı. KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ İBB binasının önündeki süs havuzundan abdest alan vatandaşların mizanseninin yapıldığı anıt için kamera kayıtları detaylıca incelendi. Anıtta gerçekçi silikon heykeller kullanıldı. Havuzun sağındaki büstün kaidesinin dibinde darbecilerin açtıkları ateşten korunmak amacıyla siper almış bir kişi ve yaralı üç kişi mizanseni gerçekçi silikon heykeller ile canlandırıldı. GERÇEK İNSAN KILI VE SAÇI KULLANILDI Heykellerin el, kol, ayak, bacak ve kafa kısımları silikondan, kostüm içinde kalan kısımları ise fiberden imal edildi. Heykellerde gerçek insan kılı ve saçı kullanıldı. Kılların her biri tek tek ekildi. Kılların deriden çıkmış izlenimi verilmesi ve yumuşak dokusu ile gerçekçi bir görünüm elde edildi. Her bir heykel için ölçüsüne uygun kostümler dikildi. Anıt için kullanılan heykeller "holywood" stüdyolarında kullanılan smooth on özel cilt kontakt platinum calayst silikon malzeme ile yapıldı. Heykeller elastik yapısı sayesinde darbe ve düşmelere karşı kırılmaz ve zarar görmez yapıda. Ayrıca -30+80 santigrat derece ısıya kadar dayanıklı. Anıt korunmak için camdan oluşan bir yapı ile çevrelendi.