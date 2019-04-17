(Görüntülü) Sapanca Gölü'nde 1 metre boyunda turna balığı yakalandı

SAKARYA'nın Sapanca Gölü'nde sportif balıkçılık yapan ve tuttukları balıkları doğaya tekrar bırakan Taha ve Dilara Azra Tarhan çifti, gölde nadir görülen 1 metre boyunda 7 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı. Sapanca Göl’ünde sportif balıkçılığa dikkat çekerek doğaya katkıda bulunmak isteyen Tarhan çifti turna balığı sezonunun açılmasının ardından gölde avlanmaya başladı. Genç çift gölde avlandığı sırada Dilara Azra Tarhan'ın oltasına dev bir turna balığı rast geldi. O anları kameraya kaydeden çift büyük heyecan yaşarken oltaya takılan turna balığını uzun uğraşlar sonucu bulundukları tekneye alabildi. Tutulan turna balığının 1 metre boyunda 7 kilogram ağırlığında son zamanlarda yakalanan nadir balıklardan biri olduğu belirtildi. Dilara Azra Tarhan, "Sürdürülebilir avcılık yaparak gelecekteki nesillerin de bu balıkları görmelerini sağlamak istediklerini" söyledi. Sürekli balıkta olan çift Sakarya'nın çeşitli göllerinde avlanarak bir haftada tuttukları 35 balık ile hobilerinin tadını çıkarıyor.