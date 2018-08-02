(Görüntülü) Şanlurfa'da hasta yakınlarına 5 yıldızlı konaklama hizmeti

ŞANLIURFA Eyyübiye Belediyesi, şehir dışından gelen ve yatarak tedavi gören hastaların yakınlarının konaklamaları için 5 yıldızlı konforda 'Eyyübiye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi'ni hayata geçirdi. Şanlıurfa'nın sosyo ekonomik yönünde dezavantajlı ilçesi konumunda olan Eyyübiye'de 4 katlı, 50 odalı 6 milyon liraya 5 yıldızlı konforda 'Eyyübiye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi projesini hayatta geçirdi. Önümüzdeki günlerde resmi açılışının yapılması beklenilen misafirhanedeki son çalışmaları Eyyübi'ye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam ile birlikte yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçe sınırları içeresinde yer alan 920 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte bu misafirhaneyi yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Eyyübiye ilçemiz sosyo ekonomik yönünde dezavantajlı bir ilçemizdir. Böyle bir ilçede sosyal anlamda yapılması gereken hizmetler vardır. Biz de özellikle günlük 15 bin hastanın giriş-çıkış yaptığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanı başında şehir dışından gelen hasta refakatçilerin kalabilmeleri için bir merkez inşa ettik. Yaklaşık 100 yataklı, günlük 500 kişinin konaklayabileceği bir yer yaptık. Kırsaldan ve taşra ilçelerimizden gelen hasta yakınları artık kalabilecekleri 5 yıldız konforlu otel ayarında bir misafirhane onlara kazandırdık. Buraya gelebilecek vatandaşlarımız olabilecek en düşük rakamlarla konaklayacaklar. Burada bir gelir beklentimiz yoktur. Yine bu misafirhanemizin girişinde oluşturduğumuz mekanlardan elde edilecek gelirler buranın giderlerine harcanacaktır." 'HASTA TABURCU OLANA KADAR YAKINLARI HASTANEDE BEKLİYORLAR' Şanlıurfa'nın aile ve aşiret kültüründe hastanede yatan bir yakınının taburcu olana kadar onu hastane bahçesinde beklediğini belirten Başkan Ekinci, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim kültürümüzde var olan bir şey var. Burada aile fertlerinden birinin hasta olması durumunda gerek aile bireyleri, gerekse yakınları, hasta taburcu olana kadar hastane ve çevresinde vakit geçiriyor. İmkanı olanlar belki yakınlarının yanına gidebiliyorlar, ama birçoğu aylarca hastane bahçesinde perişan bir vaziyette yatık kalıyor. Bu duruma gönlümüz razı olmadığı için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 6 milyonluk bir bedelle bu projeyi ilçemize kazandırdık. Burada sadece konaklama değil, kafesi olacak, eczanesi, çamaşırhanesi olacak yine süit odalarımız olacak. Yine bu misafirhanemizin bitişiğinde bir hayırseverin bir camisi var. Yine cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesinde, millet kıraathanesinin yanında yine hastanelerin hemen yanında hasta refakatçilerinin bir misafirhanelerin yapılmasını istemişti. Biz de Eyyübiye Belediyesi olarak böyle bir hizmeti yerine getirmiş bulunmaktayız." CUZİ ÜCRET ALINACAK 'Eyyübiye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi'ni kullanmak isteyenlerin sadece hastaneden alacakları refakatçi kartlarıyla konaklayacaklarının altını çizen Başkan Ekinci, "İmkanlarımız ölçüsünde hasta yakınlarına en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Burada konaklayan hasta yakınından aldığınız cüzi bir miktarla banyo, çamaşır yıkama ve kurutma gibi imkanlar da bulunuyor. Hasta yakınlarının rahat ve huzurlu olması, hastalarımızın motivasyonunu artırıyor. Bu hizmetimiz sayesinde ayrıca hastanede geceleri servis ve koridorlarda istenmeyen görüntülerin de oluşmasının önüne geçmiş oluyoruz. Hasta yakınlarının daha rahat, güvenli ve huzurlu bir ortamda kalmalarını da sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.