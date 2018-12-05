(Görüntülü) Şanlıurfa’da sis hayatı olumsuz etkiledi

ŞANLIURFA ve ilçelerinde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Hava sıcaklığının 10 derece civarında ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde etkili olan sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, trafikteki sürücüler sis lambalarını açıp, hızlarını düşürerek ilerleyebildi.



Metroloji yetkilileri, sis tabakasının yağışla dağılacağını belirtti.