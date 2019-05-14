(Görüntülü) Şanlıurfa’da şeker gibi müze

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () – TÜRKİYE'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'da aralarında 12 bin yıllık tarihiyle Göbeklitepe'nin de bulunduğu tarihi mekanlar, Dünya Şefler Birliği jüri üyesi ve pasta şefi Ece Akyıldız'ın eliyle şeker hamurunda hayat buldu. UNESCO'nun 'Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Harran’daki konik kubbeli evler, nesli tükenmekte olan Kelaynak kuşları, isot yapan kadınlar ile meşhur Urfa kebabının şeker hamuruyla yapılan minyatürleri Harran Üniversitesi'nce açılan Şeker Sanatı Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi'nde yer alan Feyzullah Efendi Konağı'ndaki müzede sergilenen eserler Dünya Şefler Birliği jüri üyesi ve pasta şefi Ece Akyıldız'ın elinde hayat buldu. Sanat Şekeri Müzesi açılışında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Ece Akyıldız'ı müzede ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Bu eserler, el emeği göz nuru sarf edilerek yapılan eserler. Bizleri kırmayarak Şanlıurfa'ya gelen başta Ece Hanım'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Müzede bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Şef Ece Akyıldız ise "Şanlıurfa, gastronominin önde gelen kentlerinden birisi. Dünyada ilk tohumun atıldığı, tarımın geliştiği, 12 bin yıllık tarihi ile Göbeklitepe'nin yer aldığı bir şehir. Harran Üniversitesi'nde de dünyadaki ilk ve tek şeker sanatı müzesi yerini aldı. Şeker Sanatı Müzesi'nin sadece gastronomi alanında değil, turizm alanında da Şanlıurfa'ya çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum" dedi.