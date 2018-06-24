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(Görüntülü) Şanlıurfa’da oy verme işlemi başladı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, Cumhurbaşkanı ile 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemleri başladı. Seçmenler sabah erken saatlerinde oy kullanacakları okullara gelerek mühürledikleri seçmen...

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, Cumhurbaşkanı ile 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemleri başladı. Seçmenler sabah erken saatlerinde oy kullanacakları okullara gelerek mühürledikleri seçmen pusulasıyla tercihlerini yaptı. Kentte saatlerin 08.00'i göstermesiyle okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gidenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili tercihlerini yaptı. Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluk yaşanacağı düşüncesiyle erkenden oy kullandıklarını ifade eden seçmenler, çıkacak sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Kentte 1 milyon 71 bin 204 seçmen 3 bin 333 sandıkta oy kullanacak.

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