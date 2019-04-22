Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

(Görüntülü) Şanlıurfa’da CHP'lilerden Kılıçdaroğlu’na saldırı tepkisi

ŞANLIURFA’da CHP üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı basın açıklamasıyla protesto etti.  CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırı girişimini...

ŞANLIURFA’da CHP üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı basın açıklamasıyla protesto etti. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırı girişimini protesto etmek isteyen CHP il başkanı ve beraberindekiler parti il binası önünde toplandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasında Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınayan CHP İl Başkanı Hayrettin Çıldır, İçişleri Bakanı ile Ankara Valisi'ni istifaya davet ederek şunları söyledi:

“Bugün ülkemizin başkentinde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu saldırı aynı zamanda şehidimiz ve onun ailesine karşıda yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan saldırı sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir, bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır.  Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328