(Görüntülü) ŞANLIURFA Şanlıurfa Birecik'te 273 kelaynak kafese alındı
02 Ağustos 2018 Perşembe 15:06
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