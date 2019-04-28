(Görüntülü) Şanlıurfa'da davul- zurnalı asker uğurlaması

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da vatani görevlerini yapmak üzere askere giden gençler, davul zurna eşliğinde halay çekilerek uğurlanıyor. Şanlıurfa ve ilçelerinde 1999/2 tertip olarak silah altına alınacak gençler için şehirler arası otobüs terminalinde yüzlerce kişinin katılımıyla uğurlama törenleri düzenleniyor. Yakınlarını uğurlamak için kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçeler ile kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar, otobüslerin hareket saatine kadar terminal alanında davul zurna eşliğinde halay çekip, zılgıt çekerek askerlerini uğurluyorlar. Otobüslerin çevresinde ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlarca omuzlara alınan askerler, yakınlarıyla vedalaştıktan sonra 'En büyük asker bizim asker' sloganları eşliğinde vatani görevlerini yapacakları acemi birliklerine gönderiliyor. Renkli görüntülerin yaşandığı uğurlama töreninde çocuklarıyla vedalaşan ailelerin gözyaşı döküp duygulandıkları görüldü. Uğurlama töreninde yaşanan yoğunluk için polis güvenlik tedbirlerini artırdı.