(Görüntülü) Şanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyareti

Sabah Balıklıgöl Platosu'nda bulunan Dergah Camisi'ne akın vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu. Namazın ardından cami imamının verdiği hutbe dinlendi. Vatandaşlar, daha sonra cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturarak birbirleriyle bayramlaştı. Camiden çıkanlar kent merkezinde bulunan mezarlıklara giderek kaybettikleri yakınları için dua okudu.
Sabah Balıklıgöl Platosu'nda bulunan Dergah Camisi'ne akın vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu. Namazın ardından cami imamının verdiği hutbe dinlendi. Vatandaşlar, daha sonra cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturarak birbirleriyle bayramlaştı. Camiden çıkanlar kent merkezinde bulunan mezarlıklara giderek kaybettikleri yakınları için dua okudu.