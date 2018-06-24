SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, gelin ve damatlıkları ile sandık başına gelen genç çifti sandık görevlileri tebrik ederek, para taktı. Pamukova'da, Betül ve Hakan Belenli çifti, gelin arabası ile Teşvikiye İlkokulu'na geldi. Oyunu kullanacak olan Hakan Belenli'ye eşi Betül Belenli de eşlik etti. Hakan Belenli, 1165 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sandık başkanı ve görevlileri, genç çifti tebrik ederek, 100 TL para taktı. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar da genç çifti tebrik etti. Hakan Belenli düğün tarihini seçim kararı alınmadan önce belirlediklerini belirterek, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.
(Görüntülü) Sandığa gelen gelin ve damadı tebrik edip, para taktılar
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, gelin ve damatlıkları ile sandık başına gelen genç çifti sandık görevlileri tebrik ederek, para taktı. Pamukova'da, Betül ve Hakan Belenli çifti, gelin arabası ile Teşvikiye İlkokulu'na geldi. Oyunu kullanacak...
24 Haziran 2018 Pazar 17:44
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